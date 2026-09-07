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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область оказалась на 26 строчке рейтинга рынка труда

Рязанская область оказалась на 26 строчке рейтинга рынка труда

Топ подготовлен по данным Росстата. Методика расчета основана на восьми показателях, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

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