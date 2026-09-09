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Царьград

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«Яндекс Маркет» объявил цены на iPhone 18 и складной iPhone Duo

«Яндекс Маркет» объявил цены на iPhone 18 и складной iPhone Duo

На «Яндекс Маркете» цены на iPhone 18 стартуют от 147 тыс. рублей, а на складной iPhone Duo от 245 тыс.

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