Итальянское вино: рекордный экспорт в Россию на 170 млн евро в 2024 году

Италия в 2024 году увеличила экспорт вина в Россию, достигнув 170 млн евро. Импорт за год вырос на 63%, превратив российский рынок в крупнейший для итальянского вина, заявил Фердинандо Пелаццо, глава Итало-российской торговой палаты.