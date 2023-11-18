Спектакль «Больше чем меньше» в театре Поколений

Спектакль по мотивам романа «Любовницы» приглашает погрузиться в мир чувств с необычной стороны. Зритель столкнётся с самыми разными эмоциями и внутренними ощущениями, а возможно, сделает открытия о себе и своей семье.
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