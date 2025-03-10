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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Юрий Селиванов
    Какую отставку?, пусть в начале посидит на дорожку.Выгоняют! — Слухи...
  • Анастасия Суслова
    Мэра в отставку!!!Выгоняют! — Слухи...
  • Ингерман Ланская
    щенок, ты свою бабку голой жопой пугай, а не взрослых своей хернёй..... у тебя, сопливого дэбила, мозгов не хватает н...Нужно добиться то...

Нужно добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем

Нужно добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем

Сегодня в Сирии — завтра у нас. Это именно та мысль, которую должны осознать все люди, которые верят в то, что псевдоисламские проекты, разжигающие нездоровую рознь, поощряющие радикальный ислам, защищающие никабы, незаконные ММА-клубы, молельни, необразованных и неумеренных мигрантов, — что они «не такие» и «имеют право на существование».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ПНХ, сукка  бапндеровская.
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11 час.
Людмила Лиханова
Идиот. Поздравляю ты уже в базе данных ФСБ и не важно КАК тебя зовут и где ты, убогий и сколько вас под одним ником работают...наши мальчики очень славно отслеживают ВСЕХ и такие являются потенциальными...🤣🤣🤣🤣🤣
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4 час.
Ингерман Ланская
щенок, ты свою бабку голой жопой пугай, а не взрослых своей хернёй..... у тебя, сопливого дэбила, мозгов не хватает на что-либо, кроме твоих детских картинок... уже весь МТ на тобой ржот, а ты так мозгами и поправился
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2 час.
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