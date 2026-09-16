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Регионы России

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Тренер «Факела» Василенко прокомментировал поражение от «Спартака»

Тренер «Факела» Василенко прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер футбольного клуба «Факел» Олег Василенко дал подробный комментарий после поражения своей команды от «Спартака» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со счетом 0:1.

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