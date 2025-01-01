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«Это ружье должно быть массовым» 145 лет родился создатель легендарного советского оружия. Как его детище остановило нацистов?

«Это ружье должно быть массовым» 145 лет родился создатель легендарного советского оружия. Как его детище остановило нацистов?

145 лет назад, 2 января 1880 года, родился выдающийся советский конструктор Василий Дегтярев. Созданное им противотанковое ружье в 1941 году помогло остановить немецкие танки на подступах к Москве, именно с этим оружием легендарные панфиловцы совершили свой подвиг.

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