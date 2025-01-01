«Это ружье должно быть массовым» 145 лет родился создатель легендарного советского оружия. Как его детище остановило нацистов?

145 лет назад, 2 января 1880 года, родился выдающийся советский конструктор Василий Дегтярев. Созданное им противотанковое ружье в 1941 году помогло остановить немецкие танки на подступах к Москве, именно с этим оружием легендарные панфиловцы совершили свой подвиг.