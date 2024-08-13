Вдовец Валентины Легкоступовой рассказал о последних днях певицы

Юрий Фирсов, яхтсмен и вдовец заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, сообщил журналистам, что его жена могла бы быть спасена, если бы семья обратилась за медицинской помощью сразу после получения травмы.
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