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Вдовец Валентины Легкоступовой рассказал о последних днях певицы

Вдовец Валентины Легкоступовой рассказал о последних днях певицы

Юрий Фирсов, яхтсмен и вдовец заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, сообщил журналистам, что его жена могла бы быть спасена, если бы семья обратилась за медицинской помощью сразу после получения травмы.

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