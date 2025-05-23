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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Хилаль» готов заплатить Бруну больше 230 млн евро за три года, «МЮ» – 120 млн. Хавбеку дали подумать до конца мая (Daily Mail)

Daily Mail утверждает, что саудовцы хотят до конца мая получить ответ на вопрос о готовности капитана «Манчестер Юнайтед» сменить команду.

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