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Воронежские новости

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Глава Минэнерго посетил лагерь Группировки быстрого развертывания «Россетей»

Глава Минэнерго посетил лагерь Группировки быстрого развертывания «Россетей»

По поручению Генерального директора ПАО «Россети» А.В.Рюмина руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский доложил Министру о ходе восстановительных работ, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики.

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