Куриное Филе в сливочном соусе.

Калорийность на 100 г: 85 ккал. В том случае, если есть куриное Филе, но нет времени возиться на кухне – этот рецепт подойдет в самый раз куриное Филе за счет сливочного соуса получается очень нежное, сочное и ароматное.
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