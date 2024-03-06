Власти Латвии обсудят затопление Латгалии на случай «нападения» России

Гарий Щерба

Так у этих Латышских ПОДОНКОВ НЕДАВНО СКАНДАЛ был , ПРАВИТЕЛЬСТВО Латвии обсуждало КТО , КАК и в КАКОЙ ОЧЕРЕДИ БУДЕТ ЛИНЯТЬ на Запад с САМОЛЕТАМИ , в КАКОЙ ПОСЛЕДОВАННОСТИ , если НАПАДЕТ РОССИЯ.. Когда ВСЕ ВЫЛЕЗЛО , ДЕШЕВКИ ДУРАЧКА ВКЛЮЧИЛИ а после сделали ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ что бы НИ ОДНА ДУША НЕ ПРОНЮХАЛА.. Так что ШКУРЫ ЗАТОПЯТ КОГО УГОДНО , лишь бы самим НОГИ УНЕСТИ ...!!!!