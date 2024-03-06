Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

63 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Так у этих Латышских  ПОДОНКОВ НЕДАВНО СКАНДАЛ  был ,   ПРАВИТЕЛЬСТВО Латвии обсуждало  КТО , КАК  и в  КАКОЙ ОЧЕРЕДИ...Власти Латвии обс...
  • Галина Чужая
    Врага недооценивать  нельзя и опасно, особенно  крысу загнанную в угол...Скотт Риттер: кра...
  • Модест
    Где найти уникальных специалистов на эту машину? Почему не продумана система аварийного покидания самолёта? Железа мо...ВКС России пополн...

Власти Латвии обсудят затопление Латгалии на случай «нападения» России

Власти Латвии обсудят затопление Латгалии на случай «нападения» России

Правительство Латвии рассмотрит план обороны на случай «нападения» России, который предусматривает затопление Латгалии, одной из историко-культурных областей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Гарий Щерба
Так у этих Латышских  ПОДОНКОВ НЕДАВНО СКАНДАЛ  был ,   ПРАВИТЕЛЬСТВО Латвии обсуждало  КТО , КАК  и в  КАКОЙ ОЧЕРЕДИ БУДЕТ ЛИНЯТЬ  на Запад с САМОЛЕТАМИ , в  КАКОЙ ПОСЛЕДОВАННОСТИ , если  НАПАДЕТ РОССИЯ.. Когда  ВСЕ ВЫЛЕЗЛО , ДЕШЕВКИ ДУРАЧКА ВКЛЮЧИЛИ  а после сделали   ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  что бы  НИ ОДНА ДУША НЕ ПРОНЮХАЛА.. Так что  ШКУРЫ ЗАТОПЯТ КОГО УГОДНО ,  лишь бы самим  НОГИ УНЕСТИ ...!!!!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх