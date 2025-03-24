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Коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик: еще не став канцлером, Мерц предает избирателей

Коалиционные переговоры в Германии зашли в тупик: еще не став канцлером, Мерц предает избирателей

На будущего канцлера Германии Фридриха Мерца оказывается все большее давление, требующее от него добиться уступок в его консервативной политике, поскольку переговоры о создании коалиции наталкиваются на трудные и неразрешимые препятствия.

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