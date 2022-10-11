Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России

Британия признала отсутствие гарантий того, что Запад быстро засечет ядерный удар России Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за Британия признала отсутствие гарантий того, что Запад быстро засечет ядерный удар России Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, Джереми Флеминг признал отсутствие гарантий того, что странам Запада удастся быстро и своевременно обнаружить факт нанесения Россией ядерного удара, сообщает ТАСС.