ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России

Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России

  Британия признала отсутствие гарантий того, что Запад быстро засечет ядерный удар России Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за  Британия признала отсутствие гарантий того, что Запад быстро засечет ядерный удар России Руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, Джереми Флеминг признал отсутствие гарантий того, что странам Запада удастся быстро и своевременно обнаружить факт нанесения Россией ядерного удара, сообщает ТАСС.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх