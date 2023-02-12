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Фийон-Майе о 9-м месте в спринте: «Это не та форма, которая позволила бы мне бороться за подиум с норвежцами»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал итоги спринта на чемпионата мира в Оберхофе.

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