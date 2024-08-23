Наташа Королёва в перьях и Тарзан в юбке: в Сети разнесли наряды звезд на свадьбе сына

Тарзан и Наташа Королева, фото: viktoriafoto.ruРодители Архипа Глушко отмечают двойную праздничную дату: 21 августа состоялся брак их единственного сына, а также 21 год назад в этот же день Наташа Королева и Тарзан также создали семью.
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