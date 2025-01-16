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Царьград

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Трамп и его команда: Бессент предсказывает "золотой век" экономики США

Трамп и его команда: Бессент предсказывает "золотой век" экономики США

Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов США от Дональда Трампа, предвидит "золотой век" для американской экономики при поддержке Конгресса.

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