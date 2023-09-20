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Бавария — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 20 сентября 2023, Лига Чемпионов УЕФА

Бавария — Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 20 сентября 2023, Лига Чемпионов УЕФА

20 сентября в Мюнхене состоится матч 1 тура группового этапа Лиги Чемпионов. «Бавария» на домашнем стадионе «Альянц Арена» будет принимать «Манчестер Юнайтед».

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