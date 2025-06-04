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В Ивановском драмтеатре состоится премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена

В Ивановском драмтеатре состоится премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена

Пьеса представляет собой комедию положений с характерными для Аллена иронией и парадоксами.  В сентябре Ивановский областной драматический театр представит премьеру спектакля «Бруклинская сказка», основанного на пьесе Вуди Аллена, сообщает ТАСС.

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