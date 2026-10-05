Происшествия
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Происшествия

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В Красноярском крае суд провозгласил приговор женщине, обманувшей трёх жительниц Сибири

С сентября по октябрь минувшего года 36-летняя женщина, ранее судимая за аналогичные преступления, продавала несуществующую одежду.

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