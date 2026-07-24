Охота на Президента Владимира Путина. Акт следующий, но далеко не последний

Виктор Луговой

Хм. Большинство цытат - звонкая фигня, набитая серыми словами, малопонятными для хомячкоффф, но в целом имеющая вид отлитой у храните хвормулы. Скорее для своих, нежели для нас... Цытаты исходят из лагеря политиков; политикам в этом всегда лехшей, бо оне не бегають у атаку з автоматисской гвiнтiвкой. Как правило, этих звонких фразёров усьпевають притормозить на скаку - кадровые вояки ихнего же флагу, кои, в отличие от крикунов, обучены мыслить в категориях поля боя и тахтисских ядерных ударов. А наше дело - раз там есь таки мыселя, значит, не перемёрли ышшо усе тараканы, набегающие на нашу кухню. Как говорят древние римцы, си вис пасем - люгер ноль восемь. То есть: хочешь мира - готовь парабеллум.