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Полянский: власти Украины могут заставить свой народ воевать только силой

Полянский: власти Украины могут заставить свой народ воевать только силой

Украинские власти в настоящий момент могут заставить свой народ воевать только силой. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН.

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