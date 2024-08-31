Украинские власти в настоящий момент могут заставить свой народ воевать только силой. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН.
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