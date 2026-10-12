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The Eurasia Daily news agency

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Berlin decided to go against Trump: Zelensky is the president of Ukraine and we are on his side

Berlin decided to go against Trump: Zelensky is the president of Ukraine and we are on his side

Germany supports Volodymyr Zelensky as President of Ukraine. This was stated by German Foreign Minister Johann Vadefuhl during a meeting of the leadership of the Christian Democratic Union (CDU) with Chancellor Friedrich Merz.

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