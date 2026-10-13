В сентябре аграрии Волгоградской области собрали богатый урожай наград 🏅Указами Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанными 3 и 21 сентября текущего года, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены: Ковалев Александр Васильевич – инженер механик КХ Колесниченко А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым