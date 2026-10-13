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В сентябре аграрии Волгоградской области собрали богатый урожай наград 🏅Указами Президента Российской Федерации «О награждении государственными наградами Российской Федерации», подписанными 3 и 21 сентября текущего года, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждены: Ковалев Александр Васильевич – инженер механик КХ Колесниченко А.

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