Легенда, теперь спортивная. Дилер рассказал о спросе на новейшую Lada Niva Sport 2025

Генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов подтвердил, что к моменту старта продаж автомобиля в дилерском центре «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге было получено уже более 10 предзаказов, и в минувшие выходные проданы первые два экземпляра в черном и коричневом цветах.
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