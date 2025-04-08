Легенда, теперь спортивная. Дилер рассказал о спросе на новейшую Lada Niva Sport 2025

Генеральный директор АО «Питер-Лада» Александр Ефимов подтвердил, что к моменту старта продаж автомобиля в дилерском центре «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге было получено уже более 10 предзаказов, и в минувшие выходные проданы первые два экземпляра в черном и коричневом цветах.