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Обнаружен быстрый радиовсплеск FRB 20240209A из древней мертвой галактики

Обнаружение и локализация быстрого радиовсплеска FRB 20240209A Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла зафиксировали быстрый радиовсплеск FRB 20240209A, исходящий с окраины древней мертвой эллиптической галактики, расположенной примерно в двух миллиардах световых лет от Земли.

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