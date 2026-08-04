Обнаружен быстрый радиовсплеск FRB 20240209A из древней мертвой галактики

Обнаружение и локализация быстрого радиовсплеска FRB 20240209A Астрономы из Северо-Западного университета и Университета Макгилла зафиксировали быстрый радиовсплеск FRB 20240209A, исходящий с окраины древней мертвой эллиптической галактики, расположенной примерно в двух миллиардах световых лет от Земли.