На конкурс районных проектов в Москве подано более 300 заявок

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Более 300 заявок уже подано на московский городской конкурс "ЛИЦА района", сообщил организатор конкурса – Агентство общественных проектов департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.
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