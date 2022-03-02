Яннис Адетокумбо – Аллену Айверсону: «Я начал играть в баскетбол благодаря тебе»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо во время Уикенда всех звезд в Кливленде встретил своего кумира детства Аллена Айверсона.

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