Политика как он...
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Политика как она есть

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Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

Болельщики освистали американскую певицу Тейлор Свифт во время Супербоула. Фанаты бурно отреагировали на появление артистки на экране стадиона, видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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