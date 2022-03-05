udm-info

181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бутова
    Ура. Здорово. А может абрамович - благодетель челси и украины присоединится к нашему ПРЕЗИДЕНТУ? А может Дерипаскин н...Президент РФ обещ...
  • Евгений Решетников
    Мука, он со времён Немцова протестует, мне вот некогда, даже в поддержку выступить, не то что протестовать... Очередн...Задержанный на пи...
  • туся петрова
    А  кошки  вам  что  сделали !!!!Кошкам из Удмурти...

Продажу в одни руки косметики ограничили в одном из магазинов в Ижевске

Продажу в одни руки косметики ограничили в одном из магазинов в Ижевске

По словам покупателей, на кассе в магазине «Л’Этуаль» в ТЦ «Аврора Парк» размещено объявление: «С 4 марта 2022 года вводится количественное ограничение по продаже товаров брендов: Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain не более 2-х штук в одни руки».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх