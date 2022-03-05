Продажу в одни руки косметики ограничили в одном из магазинов в Ижевске

По словам покупателей, на кассе в магазине «Л’Этуаль» в ТЦ «Аврора Парк» размещено объявление: «С 4 марта 2022 года вводится количественное ограничение по продаже товаров брендов: Dior, Givenchy, Kenzo, Guerlain не более 2-х штук в одни руки».