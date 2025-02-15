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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арман Дюплантис выиграл турнир в Берлине с результатом 6,10 м

ISTAF Indoor 2025 Берлин, Германия Мужчины Прыжки с шестом 1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10 м 2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,94 3.

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