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Стало известно состояние родителей погибших детей

Стало известно состояние родителей погибших детей

Об этом информировали прессу в местном Минздраве, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. Состояние у родных удовлетворительное, они в сознании, продолжают находиться под наблюдением специалистов.

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