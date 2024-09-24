Стало известно состояние родителей погибших детей

Об этом информировали прессу в местном Минздраве, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT. Состояние у родных удовлетворительное, они в сознании, продолжают находиться под наблюдением специалистов.
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