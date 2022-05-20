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Асмус в растянутом свитере, Ратаковски в топе с дерзким декольте и еще 29 звезд в нелепых нарядах весны

Асмус в растянутом свитере, Ратаковски в топе с дерзким декольте и еще 29 звезд в нелепых нарядах весны

Безразмерные платья-мешки, чрезмерно сексуальные наряды и другие модные промахи звезд этой весны.Нам всегда больно смотреть на части тела, которые нещадно стягиваются или передавливаются корсетами, лифами и прочими орудиями пыток Средневековья.

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