Чем и как отстирать одуванчики с одежды?

В этом помогут хозяйственное мыло, перекись водорода и специальные средства.Что нужно помнить при отстирывании одуванчиков Растение оставляет три вида загрязнений на ткани: желтоватые пятна от пыльцы, зеленоватые — от листьев и коричневые — от млечного сока, который содержится в стеблях-цветоносах.