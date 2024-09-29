Некоторое время назад избранный на президентских выборах на Тайване, не признанных в континентальном Китае, председатель «Демократической прогрессивной партии» Уильям Лай публично высказался в пользу отторжения от Российской Федерации части ее международно-признанной территории на Дальнем Востоке.
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