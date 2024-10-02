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Царьград

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Непростой объект: Что известно о военной базе США, после взрыва на которой Путин ночью прибыл в Кремль

Непростой объект: Что известно о военной базе США, после взрыва на которой Путин ночью прибыл в Кремль

Владимир Путин ночью прибыл в Кремль после атаки на военную базу США в Ираке. Речь о непростом объекте.

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