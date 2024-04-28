В Швеции вновь сожгли Коран

Активистка намерена повторить акцию 3 мая.фото: wikipedia.org/Dmitry Makeev, СC BY-SA 4.0--> В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана: женщина уничтожила священную книгу мусульман под охраной полиции.
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