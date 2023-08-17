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Андрей Коваленко о деле Федотова: «КХЛ по примеру НХЛ может выйти из подчинения ИИХФ. В современном мире уважают только сильных и независимых»

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.

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