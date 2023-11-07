Церковный праздник в память о Димитрии Солунском отмечают в России 8 ноября 2023 года Ирина ЛысенкоДимитрия Солунского, который является одним из самых почитаемых святых в православии, традиционно отмечается 8 ноября.
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