Северное УГМС подтвердило арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» подтвердило арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в посёлке Баренцбург на Шпицбергене.
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