В театре "Модерн" покажут 12 сентября открытую репетицию "17 мгновений весны"

В Московском драматическом театре «Модерн» пройдет 12 сентября открытая репетиция спектакля Юрия Грымова «17 мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова.
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