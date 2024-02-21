«Серьезная проблема»: СМИ раскрыли, что ждет F-16 на Украине

Российские системы ПВО и истребители будут угрозой для F-16 на Украине, сообщает Daily Express. «Грозные российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и такие современные истребители, как МиГ-31 и Су-35, и дальше будут серьезной проблемой для F-16», — говорится в материале.