Автоэксперты сообщили о рисках из-за новой системы розыска машин

Как сообщил автоэксперт, доступ к данным о машине и ее передвижениях есть почти у каждого сотрудника МВД Из-за внедрения системы «Паутина» для розыска автомобилей Министерством внутренних дел частная жизнь россиян может быть подвергнута риску.