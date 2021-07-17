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Автоэксперты сообщили о рисках из-за новой системы розыска машин

Автоэксперты сообщили о рисках из-за новой системы розыска машин

Как сообщил автоэксперт, доступ к данным о машине и ее передвижениях есть почти у каждого сотрудника МВД Из-за внедрения системы «Паутина» для розыска автомобилей Министерством внутренних дел частная жизнь россиян может быть подвергнута риску.

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