В барнаульской "Титов-Арене" состоится этап Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою

Участники соревнований будут биться за призы Героя России Владимира Шаманова С 26 по 27 октября в барнаульской "Титов-Арене" состоится этап Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Шаманова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии