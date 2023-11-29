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HTC представила Vive Ultimate Tracker — трекеры для точного отслеживания тела для вирту...

HTC представила Vive Ultimate Tracker — трекеры для точного отслеживания тела для вирту...

HTC представила Vive Ultimate Tracker — трекеры для точного отслеживания тела для виртуальной реальностиHTC выпустила устройство Vive Ultimate Tracker, которое в сочетании с гарнитурой виртуальной реальности отслеживает положение тела пользователя по нескольким точкам и оптимизирует работу самых разных VR-игр и приложений, от шутеров до футбольных тренажёров.

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