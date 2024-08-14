Опыт Спецоперации в образцах на форуме «Армия-2024» Бронетранспортер БТР-22 с комплектом дополнительной защиты и перспективный «Бумеранг».
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Опыт Спецоперации в образцах на форуме «Армия-2024» Бронетранспортер БТР-22 с комплектом дополнительной защиты и перспективный «Бумеранг».
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