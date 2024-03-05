В Госдуме предлагают повысить сумму маткапитала до миллиона рублей

Председатель комитета Государственной Думы по труду Ярослав Нилов объявил о подготовке законопроекта, направленного на увеличение размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка .
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