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Гутерреш пожаловался на подрыв авторитета Совета Безопасности ООН

Гутерреш пожаловался на подрыв авторитета Совета Безопасности ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности организации из-за неспособности выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в секторе Газа, пишет РИА Новости.

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