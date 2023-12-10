Гутерреш пожаловался на подрыв авторитета Совета Безопасности ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о подрыве авторитета Совета Безопасности организации из-за неспособности выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в секторе Газа, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии