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Яйца раздора. Народу приготовили новое унижение к Новому году

Яйца раздора. Народу приготовили новое унижение к Новому году

Те, кто каждый ходит в магазин, замечают, как там "переписывают" ценники на те или иные продукты. Особенно впечатляют в последнее время цены на куриные яйца.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Это не министры, это .....!
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54 мин.
алекс кузь
Яйцо, картошка, укроп , лапти и квас из турции - это экономика гражданской войны.
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19 мин.
Алексей Смирнов
И что? Это будет двести тысяч третье унижение народа от этого правительства, двести тысяч два унижения стерпели. стерпите и ещё одно.
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12 мин.

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