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Блинкен назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной

Блинкен назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной

Государственный секретарь США демократ Энтони Блинкен, который в ближайшее время покинет свой пост, передав его представителю республиканцев, назвал главное условие прекращения конфликта между Россией и Украиной.

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